Ивлев: передача набсовету РУСАДА права оспаривать вердикт WADA не ущемляет ничьи интересы

Во вторник стало известно, что на собрании членов РУСАДА с участием президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, первого вице-президента ПКР Павла Рожкова, представителя РУСАДА Михаила Буханова и Ивлева было принято решение уполномочить наблюдательный совет РУСАДА дать ответ о согласии или несогласии с итоговым вердиктом исполкома WADA. У РУСАДА будет 21 день, чтобы подать апелляцию на решение исполкома в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сообщил ТАСС, что организация не видит правовых оснований для оспаривания решения исполкома WADA.

"Если вы посмотрите положения, то все стратегические вопросы решаются именно с участием набсовета, - сказал Ивлев. - Он как раз для этого и есть, чтобы все важные вопросы, связанные со стратегией дальнейшей работы агентства, принимать с участием независимых экспертов. Именно в таком формате был сформирован набсовет, в котором подавляющее большинство членов представляют независимые организации. Исходя из этого, как раз очень логично, что набсовет будет одним из ключевых звеньев в цепочке всех решений, которые принимаются".

В наблюдательный совет РУСАДА входят семь человек - Ивлев, Владимир Чехонин (вице-председатель), Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин, Сергей Хрычиков и Игорь Васильченко.

После заседания исполкома WADA, которое пройдет 9 декабря в Париже, РУСАДА рискует лишиться соответствия по причине изменений, обнаруженных в базе данных московской лаборатории. База содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы данных являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

База была передана в WADA в начале января при содействии Министерства спорта РФ и Следственного комитета России, который опечатал данные в связи с федеральным расследованием. WADA не считает РУСАДА причастным к появлению изменений, однако применить санкции в отношении российского спорта организация может только через лишение соответствия национального антидопингового агентства.