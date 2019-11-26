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КХЛ

Московское "Динамо" впервые с 2016 года обыграло "Локомотив" в КХЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:1
Хоккеисты московского "Динамо" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеисты московского "Динамо"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:1 обыграло ярославский "Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на "ВТБ-Арене" в присутствии 8319 зрителей.

В составе победителей дублем отметился Максим Афиногенов (9-я и 59-я минуты), по одной шайбе на счету Дмитрия Яшкина (32) и Владимира Брюквина (39), у ярославского клуба отличился Артур Каюмов (29).

"Динамо" не могло победить "Локомотив" на протяжении пяти матчей подряд в КХЛ, в предыдущий раз столичная команда праздновала победу 10 декабря 2016 года в Москве (6:3).

Московская команда в последних пяти матчах одержала четыре победы, в турнирной таблице Западной конференции клуб занимает третье место, набрав в 32 матчах 41 очко. Ярославский клуб идет на восьмой строчке, имея в активе 35 очков после 32 встреч. В следующей игре "Динамо" в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо" 29 ноября, "Локомотив" в этот же день примет на своей арене минское "Динамо".

Результаты другим матчей игрового дня:

  • "Северсталь" (Череповец) - "Динамо" (Рига) - 1:2 ОТ;
  • "Динамо" (Минск) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:3 ОТ;
  • "Йокерит" (Хельсинки) - "Амур" (Хабаровск) - 4:1.
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