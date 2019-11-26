Россия упустила возможность приблизиться к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 26 ноября. Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия не смогла уменьшить отставание от располагающейся на шестой строчке Португалии по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник.

В этот день московский "Локомотив" на своем поле потерпел поражение от немецкого "Байера" (0:2). Представляющая Португалию в главном еврокубковом турнире "Бенфика" свой матч против немецкого же "Лейпцига" проведет 27 ноября. Также в среду петербургский "Зенит", играющий в одной группе с лиссабонцами, на своем поле встретится с французским "Лионом".

Также заочное противостояние российских и португальских клубов продолжится в четверг в пятом туре группового турнира Лиги Европы - ЦСКА дома сыграет с болгарским "Лудогорцем", а "Краснодар" на своем поле примет швейцарский "Базель". Представляющие Португалию "Спортинг", "Порту", "Брага" и "Витория" сыграют с нидерландским ПСВ, швейцарскими "Янг Бойз", английским "Вулверхэмптоном" и бельгийским "Стандардом" соответственно.

Поскольку Россия и Португалия по состоянию на вечер вторника не смогли набрать очков в таблицу коэффициентов УЕФА, в их активе осталось по 44,383 и 45,849 балла соответственно. Если Россия в течение этого сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (групповой этап), две - в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (раунд плей-офф), две - в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

Изначально в еврокубках стартовали шесть российских команд, но московский "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.