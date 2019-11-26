Наумов: футболисты "Локомотива" в текущем сезоне ЛЧ сыграли лучше, чем в прошлом

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" в сезоне-2019/20 Лиги чемпионов сыграл лучше, чем в прошлом году, несмотря на то, что команда лишилась шансов выйти в весеннюю стадию еврокубков. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент железнодорожников Николай Наумов.

"Локомотив" во вторник на своем поле потерпел поражение от немецкого "Байера" (0:2) в матче пятого тура группового турнира Лиги Чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков. В шестом туре железнодорожники в Мадриде сыграют с испанским "Атлетико", матч состоится 11 декабря.

"Начали правильно, желание было, но не хватило немного мастерства и удачи в завершении атак, - сказал Наумов. - Если бы забил Антон Миранчук тот гол (при счете 1:0 в пользу "Байера" - прим. ТАСС), то все могло завершиться иначе. Нелепый пропущенный мяч сломал игру. А второй гол - исполнительское мастерство, такой мяч забить".

Наумов считает, что этот еврокубковый сезон команда провела лучше, чем прошлый. "По результату эту еврокубковую кампанию можно назвать неудачной, потому что итог минусовой - не зацепились даже за третье место. Что касается игры, то "Локомотив" выглядел гораздо лучше, чем в прошлой Лиге чемпионов (железнодорожники заняли четвертое место в группе с португальским "Порту", немецким "Шальке" и турецким "Галатасараем", потерпев пять поражений и одержав одну победу - прим. ТАСС). Если по итогам этого сезона команда опять попадет в Лигу чемпионов, то результат будет еще лучше, ведь опыта теперь больше".

"Невезение внесло определенные сложности. Однако чувствовалось, что команда сыгралась, стала опытнее и мастеровитее. Этого не хватает для Лиги чемпионов. Думаю, зимой "Локомотиву" нужно усиливаться", - резюмировал бывший президент клуба.