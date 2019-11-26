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Лига чемпионов

Гилерме считает, что футболистам "Локомотива" не повезло в эпизоде с первым голом

Во вторник российский клуб дома уступил немецкому "Байеру" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" считает, что игрокам команды не повезло в моменте с первым пропущенным голом. Об этом Гилерме заявил журналистам.

Во вторник "Локомотив" дома уступил немецкому "Байеру" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. Первый гол был забит после рикошета от ноги полузащитника "Локомотива" Рифата Жемалетдинова, в которого пришелся вынос нападающего Эдера при розыгрыше углового. После пяти туров "Локомотив" занимает последнее, четвертое место в группе D, не имея шансов на третье место, которое дает право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

"Конечно, мы хотели выиграть, но нам не повезло, особенно в эпизоде с первым пропущенным голом. В первом тайме мы играли хорошо, во втором так не получилось. Нам не хватило концентрации и настроя, дело не в усталости, мы провели предыдущий матч четыре дня назад, "Байер" - три дня назад. Считаю, что мы не заслужили итогового поражения, обидный результат", - сказал Гилерме.

"Фанаты имеют право нас критиковать, мы тоже недовольны показанным результатом, в особенности после такого начала в Лиге чемпионов (в первом туре "Локомотив" на выезде переиграл "Байер" со счетом 2:1 - прим. ТАСС). Хотели выйти хотя бы в Лигу Европы, но не получилось. На данный момент нам необходимо сосредоточиться на играх чемпионата, у нас осталось два важных матча, необходимо хорошо завершить год, мы хотим вновь сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне", - добавил вратарь "Локомотива".

"Обидно проигрывать такой матч, в первом тайме не сумели реализовать свои моменты, во втором тайме сыграли намного хуже, - сказал защитник "Локомотива" Мацей Рыбус. - Потеря Жоау Мариу сказалась на нашей игре, нам не хватало его. Мы смотрели, как играет "Байер", они любят контролировать мяч, мы хотели сыграть сегодня на контратаках, но у нас не получилось".

В заключительном туре группового этапа подопечные Юрия Семина на выезде сыграет с испанским "Атлетико", встреча пройдет 11 декабря.

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