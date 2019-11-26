"Зенит" сыграет с "Лионом" в пятом туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" проведет домашнюю встречу с французским "Лионом" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 20:55 мск.

Встречу обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Первый матч прошел в равной борьбе, команды создали много опасных моментов, однако зрителям удалось увидеть лишь два забитых мяча. На гол нападающего "Зенита" Сердара Азмуна "Лион" ответил точным ударом Мемфиса Депая с пенальти - 1:1. Голландца можно назвать ключевым футболистом в атаке французского клуба, но нападающий не поможет своей команде в ответной игре из-за травмы, что может пойти на пользу российской команде.

Однако кадровую ситуацию в "Зените" тоже нельзя назвать позитивной. После проведенного матча за сборную России в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии (1:4) Юрий Жирков вернулся с травмой в расположение петербургского клуба. На пресс-конференции главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что окончательное решение об участии футболиста будет принято на утренней тренировке в день игры.

Также у клуба из Санкт-Петербурга в лазарете находятся вратарь Андрей Лунев, защитник Эмануэль Маммана и нападающий Малком. У "Лиона" других травмированных футболистов нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе французского клуба, их команду приедут поддержать около 100 человек.

После четырех матчей "Зенит" занимает третье место в группе G с четырьмя очками в активе, а "Лион" идет вторым, набрав семь очков. Лидером группы является немецкий "Лейпциг" (9 очков), замыкает квартет португальская "Бенфика" (3). В случае поражения "Зенит" лишиться шансов на участие в плей-офф Лиги чемпионов, но сохранит возможность занять третье место и продолжить еврокубковую кампанию в 1/16 финала Лиги Европы. "Нас устроит только победа, эта ситуация диктуется нашим турнирным положением", - сказал Семак.

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия отметил большой вклад Семака в прогресс игры предстоящего соперника. "У "Зенита" сильная линия нападения в лице [Артема] Дзюбы и [Сердара] Азмуна, Сергей Семак построил команду, с которой трудно маневрировать. У обеих команд есть слабые стороны, наша задача - скрыть наши недостатки", - заявил Гарсия.