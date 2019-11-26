"Манчестер Сити" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 27 ноября. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" сыграл вничью с украинским "Шахтером" (Донецк) со счетом 1:1 в домашнем матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Британская команда гарантировала себе первое место в квартете и выход в плей-офф турнира.

В составе "Манчестер Сити" мяч забил Илкай Гюндоган (56-я минута). У "Шахтера" отличился Манор Соломон (69).

"Манчестер Сити" набрал 11 очков в пяти матчах и лидирует в турнирной таблице группы C. За тур до конца группового раунда клуб из Манчестера стал недосягаем для хорватского "Динамо", которое в параллельном матче уступило итальянской "Аталанте" и теперь идет третьим (5 очков). "Шахтер" (6) располагается на второй строчке, "Аталанта" (4) - на четвертой.

В заключительном туре подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде сыграют с "Динамо". "Шахтер" дома примет "Аталанту". Обе встречи пройдут 11 декабря.

В матче группы А испанский "Реал" (8 очков) на домашнем стадионе сыграл вничью с французским ПСЖ (13) со счетом 2:2 - в составе испанского клуба мячи забил Карим Бензема (17, 79), у ПСЖ отличились Килиан Мбаппе (81) и Пабло Сарабия (83). В концовке первого тайма главный арбитр встречи Артур Соареш Диаш назначил пенальти в ворота "Реала" и удалил с поля голкипера испанского клуба Тибо Куртуа, однако после просмотра видеоповтора отменил свое решение. Ранее обе команды гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. В другом матче группы A бельгийский "Брюгге" (3) на выезде сыграл вничью с турецким "Галатасараем" (2) - 1:1.