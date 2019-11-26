Сборная Португалии вышла в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу

ТАСС, 27 ноября. Сборная Португалии обыграла команду Омана со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу и вышла в плей-офф турнира. Соревнования проходят в Парагвае.

В составе поргутальской команды голы забили Коимбра (5-я минута), Бе Мартинш (21) и Лео Мартинш (28). У сборной Омана отличился Жалал Аль-Синани (9).

Сборная Португалии лидирует в турнирной таблице группы D, набрав шесть очков в трех матчах. Команда Омана идет третьей, имея в активе три очка после трех встреч. Команды Бразилии (6 очков) и Нигерии (0) проведут заключительный матч группового этапа позднее в среду.

Ранее в матче группы C сборная Сенегала победила команду ОАЭ (3:1) и вышла в плей-офф чемпионата мира, набрав шесть очков после трех матчей, у футболистов из ОАЭ три очка в трех матчах. Их соперники по группе команды России (3) и Белоруссии (3) встречу третьего тура групповой стадии проведут в ночь со вторника на среду, начало - 01:25 мск.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. На мировом первенстве 2019 года участвуют 16 команд, разделенные на четыре группы. Команды, занявшие первые два места в каждой группе, выходят в плей-офф.

Команда Португалии дважды побеждала на чемпионате мира, также в активе португальских футболистов три серебряные и пять бронзовых наград. Бразильцы являются рекордсменами по количеству побед на чемпионатах мира (14 раз), они выиграли предыдущее первенство. Сборная России дважды одерживала победы на мировых первенствах (2011, 2013), в 2015-м россияне завоевали бронзовые награды. Соревнования в Парагвае завершатся 1 декабря.