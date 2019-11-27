Сборная России сыграет с командой Бразилии в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

ТАСС, 27 ноября. Сборная Бразилии по пляжному футболу разгромила команду Нигерии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 12:2 и вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной России. Турнир проходит в Парагвае.

В составе сборной Бразилии мячи забили Маурисиньо (4-я минута), Лукас Азеведо (6, 19), Родриго Соареш да Коста (16, 25, 27), Рафинья (29), Бокинья (29, 35), Бруно Шавьер (32), Диого Катарино (32) и Фелипе да Сильва (34). У проигравших отличились Иган-Оси Экуджуми (9) и Азиз Абу (17).

Сборная Бразилии вышла из группы D с первого места и в четвертьфинале сыграет со второй командой квартета C, которой стала сборная России. Вторыми в группе с бразильцами финишировали португальцы, их соперником будет победитель группы C - команда Сенегала. Обе встречи пройдут 28 ноября.

Другие четвертьфинальные пары образовали сборные из групп A и B. Победившая в квартете A команда Японии будет противостоять сборной Уругвая. Итальянцы, выигравшие группу B, встретятся со швейцарскими футболистами. Матчи пройдут в ночь на 29 ноября.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. Бразильцы являются рекордсменами по количеству побед на чемпионатах мира (14 раз), они же выиграли предыдущее первенство. Сборная России дважды одерживала победы на мировых первенствах (2011, 2013), в 2015-м россияне завоевали бронзовые награды. Соревнования в Парагвае завершатся 1 декабря.