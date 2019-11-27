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НХЛ

"Бостон" разгромил "Монреаль" в матче НХЛ. Пастрняк забросил три шайбы

Встреча завершилась со счетом 8:1
Давид Пастрняк AP Photo/Kathy Willens
Описание
Давид Пастрняк
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 27 ноября. "Бостон" на выезде со счетом 8:1 разгромил "Монреаль" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда одержала четвертую победу подряд.

В составе гостей хет-триком отметился нападающий Давид Пастрняк (15-я, 21-я и 30-я минуты). Также шайбы забросили Джейк Дебраск (9), Брэд Маршанд (20), Андерс Бьорк (22), Чарли Койл (49) и Дэнтон Хайнен (59). У проигравших отличился защитник Ши Уэбер (13).

23-летний Пастрняк закрепился на первой строчке в списке лучших снайперов регулярного чемпионата, на его счету теперь 23 заброшенные шайбы. В активе Конора Макдэвида, идущего вторым, 18 голов. Александр Овечкин, который стал лучшим снайпером по итогам прошлого сезона, забросил 15 шайб.

Маршанд преодолел рубеж в 600 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету 31-летнего форварда, который выступает за клуб с 2009 года, теперь 601 (279+322) балл за результативность в 705 матчах.

"Бостон" одержал четвертую победу подряд и занимает первое место в Восточной конференции, набрав 37 очков после 24 матчей. "Монреаль" идет восьмым, имея в активе 27 очков после 24 встреч. Следующую игру "Бостон" проведет на выезде против "Оттавы" 28 ноября. "Монреаль" днем позже примет дома "Нью-Джерси".

В другом матче игрового дня "Миннесота" на выезде победила "Нью-Джерси" со счетом 3:2. Форвард хозяев Никита Гусев провел на площадке 13 минут 28 секунд, нанес три броска, сделал два силовых приема, но результативными действиями не отметился.

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