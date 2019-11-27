{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

"Лос-Анджелес Клипперс" одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате НБА

Встреча против "Далласа" завершилась со счетом 114:99
Кавай Леонард AP Photo/Tony Gutierrez
Описание
Кавай Леонард
© AP Photo/Tony Gutierrez

ТАСС, 27 ноября. "Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Даллас" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счетом 114:99. Победа стала для команды шестой подряд.

Самым результативным игроком в составах обоих клубов стал форвард Кавай Леонард, набравший 28 очков. Также он записал на свой счет восемь подборов и четыре передачи. Его партнер по команде Пол Джордж заработал 26 очков, сделал четыре подбора, две передачи и шесть перехватов.

У "Далласа" самым результативным стал защитник Лука Дончин. Он набрал 22 очка, совершил восемь подборов и отдал шесть результативных передач. Центровой команды Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

"Лос-Анджелес Клипперс" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 13 побед и пять поражений. "Даллас" идет четвертым, имея 11 побед и шесть поражений.

В другом матче игрового дня "Денвер" дома победил "Вашингтон" со счетом 117:104. Больше всех очков набрал защитник гостей Джордан Макрей - 21. Самым результативным у "Денвера" стал форвард Джерами Грант (20), центровой команды Никола Йокич сделал 20 подборов.

Реклама на ТАСС
НХЛ
"Бостон" разгромил "Монреаль" в матче НХЛ. Пастрняк забросил три шайбы
Встреча завершилась со счетом 8:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС