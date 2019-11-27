"Лос-Анджелес Клипперс" одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате НБА

ТАСС, 27 ноября. "Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Даллас" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счетом 114:99. Победа стала для команды шестой подряд.

Самым результативным игроком в составах обоих клубов стал форвард Кавай Леонард, набравший 28 очков. Также он записал на свой счет восемь подборов и четыре передачи. Его партнер по команде Пол Джордж заработал 26 очков, сделал четыре подбора, две передачи и шесть перехватов.

У "Далласа" самым результативным стал защитник Лука Дончин. Он набрал 22 очка, совершил восемь подборов и отдал шесть результативных передач. Центровой команды Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

"Лос-Анджелес Клипперс" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 13 побед и пять поражений. "Даллас" идет четвертым, имея 11 побед и шесть поражений.

В другом матче игрового дня "Денвер" дома победил "Вашингтон" со счетом 117:104. Больше всех очков набрал защитник гостей Джордан Макрей - 21. Самым результативным у "Денвера" стал форвард Джерами Грант (20), центровой команды Никола Йокич сделал 20 подборов.