Соперник под валидол. "Зенит" в 15-й раз сыграет с клубом чемпионата Франции в еврокубках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Встреча с "Лионом" в рамках группового этапа Лиги чемпионов станет 15-й для российского "Зенита" с командой из чемпионата Франции в еврокубках. На данный момент на счету петербургского клуба шесть побед, четыре поражения, еще четыре встречи завершились вничью.

Первая игра с "Лионом" на данном групповом этапе завершилась боевой ничьей (1:1), где оба клуба показали равный и интересный футбол. Однако три года назад "Зенит" не испытывал таких серьезных проблем с "Лионом" и дважды уверенно обыграл соперника в рамках группового этапа Лиги чемпионов (3:1, 2:0).

Памятным стало противостояние "Зенита" с "Марселем" на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-2005/06 - по итогам двух матчей (1:0, 1:1) петербуржцы завоевали путевку в 1/8 финала, в том сезоне сине-бело-голубые дошли до четвертьфинала турнира, где уступили испанской "Севилье" (1:4, 1:1). Спустя два года "Зенит" вновь встретился с "Марселем", на сей раз на стадии 1/8 финала Кубка УЕФА. И вновь по сумме двух встреч российский клуб оказался сильнее - в гостях петербуржцы уступили 1:3, однако дома забили два безответных мяча и прошли дальше за счет гола на чужом поле. В том сезоне "Зенит" дошел до финала турнира, где в финале обыграл шотландский "Рейнджерс" (2:0) и стал второй российской командой, которой удалось завоевать второй по значимости еврокубковый трофей.

Помимо "Лиона" и "Марселя", "Зенит" еще семь раз встречался с клубами, выступающими в чемпионата Франции. Тут сине-бело-голубые могут похвастаться меньшими успехами, так как команде удалось лишь дважды уйти победителем из этих противостояний. Это было в игре с "Бордо" (2:1) на групповой стадии Лиги чемпионов в прошлом сезоне, второй матч команд завершился вничью (1:1), а также во встрече с "Осером" (1:0) на стадии квалификации плей-офф главного еврокубкового турнира сезона-2010/11, ответный матч закончился поражением "Зенита" (0:2). Также петербургский клуб встречался с "Монако" (0:0, 0:2) на групповом этапе Лиги чемпионов сезона -2014/15 и "Лиллем" (1:2) на групповом этапе Кубка УЕФА сезона-2004/05.

"Лион" имел больше успехов

Французский клуб шесть раз встречался с российскими командами, в четырех случаях "Лион" выходил победителем, один раз сыграл вничью, а вот единственное поражение пришлось на самый ответственный момент. Несмотря на победу в первом матче на стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2017/18 против ЦСКА (1:0), "Лион" пропустил слишком много в ответной домашней игре (2:3) и пустил армейцев в 1/8 финала.

В 2011 году "Лион" не пустил казанский "Рубин" в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв клуб из Татарстана на стадии квалификации плей-офф по сумме двух встреч (3:1, 1:1). В сезоне-2000/01 на групповой стадии Лиги чемпионов французы играли с московским "Спартаком" - в первом матче победу праздновал "Лион" (3:0), а вторая игра завершилась вничью (1:1).

Противостояния с французскими клубами "Зениту" даются нелегко, однако в предстоящем матче, который пройдет в среду в Петербурге и начнется в 20:55 мск, подопечным Сергея Семака необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Как сообщили ТАСС в петербургском клубе, на матч с "Лионом" продано около 50 тыс. билетов, французов поддержат примерно 100 человек.

За день до игры в Санкт-Петербурге можно было увидеть гостей из Франции, которые ходили в символике любимой команды. Холодная и снежная погода в городе сменится теплой и уютной атмосферой на "Газпром-Арене" благодаря закрытой крыше, так что болельщики "Лиона" могут быть спокойны насчет своего комфортного пребывания на футболе. А болельщикам "Зенита" лишь остается надеется, что футболисты петербургского клуба сделают правильные выводы после двух поражений от немецкого "Лейпцига" (1:2, 0:2) и смогут победить "Лион".