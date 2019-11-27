Гол футболиста ЦСКА Влашича признан лучшим в Российской премьер-лиге в ноябре

ТАСС, 27 ноября. Гол полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича в ворота самарских "Крыльев Советов" (1:0) в матче 17-го тура признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Лучший гол месяца выбирали эксперты РПЛ, телеканала "Матч Премьер", а также болельщики, которые голосовали в социальной сети "Вконтакте". Болельщики и эксперты "Матч Премьер" выбрали автором лучшего гола месяца Влашича, а эксперты РПЛ проголосовали за мяч одноклубника хорвата Ивана Облякова во встрече 16-го тура против "Сочи" (3:2).

Влашич в текущем сезоне провел за ЦСКА 22 матча в различных турнирах, забив семь голов и сделав четыре результативные передачи. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 17 матчах 33 очка.