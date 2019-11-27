Петербургский БК "Зенит" проведет матч Евролиги против "Црвены Звезды" в Казани

ТАСС, 27 ноября. Матч 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между санкт-петербургским "Зенитом" и сербской "Црвеной Звездой" пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Перенос игры, которая запланирована на 27 декабря, из Санкт-Петербурга в Казань связан с загруженностью основной и резервной арен "Зенита" в предновогодние дни.

"Я приношу извинения нашим болельщикам за то, что не удается сыграть матч дома, мы сделали все возможное, чтобы избежать выставочных игр, но в итоге из трех проблемных дат удалось согласовать с Евролигой перенос только двух, - сказал генеральный директор "Зенита" Александр Церковный. - Изменение срока поединка с "Црвеной Звездой" невозможен из-за загруженности календаря и приближающихся праздников. Евролига всегда идет навстречу и помогает клубам, мы проработали все возможные варианты, 27 декабря все три площадки в Санкт-Петербурге - "Сибур-Арена", "Юбилейный" и "Ледовый" - давно заняты мероприятиями по долгосрочным контрактам. Из всех вариантов в других городах наиболее оптимальным для нас и отвечающим требованиям Евролиги оказался казанский "Баскет-холл", недавно мы получили одобрение лиги, а вчера достигли принципиальных договоренностей с хозяевами".

"Зенит" в турнирной таблице Евролиги занимает последнее место, одержав в 10 матчах две победы. "Црвена Звезда" с тремя победами идет на 15-м месте.