Возглавляющий ФК "Тамбов" Первушин признан лучшим тренером РПЛ в ноябре

ТАСС, 27 ноября. Сергей Первушин, возглавляющий футбольный клуб "Тамбов", признан лучшим тренером ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Болельщики признали лучшим в ноябре главного тренера московского ЦСКА Виктор Гончаренко, эксперты телеканала "Матч Премьер" выбрали Кирилла Новикова, который возглавляет московское "Динамо". Решающий голос оставался за экспертами РПЛ, которые выбрали наставника "Тамбова" Первушина.

Первушин был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Тамбова" 21 октября, спустя два дня после того, как клуб покинул главный тренер Александр Григорян. При нем "Тамбов" одержал три победы (в октябре над "Уфой" (3:0) и в ноябре над "Сочи" (2:1) и "Ростовом" (2:1), последние два мачта были выиграны на выезде) и потерпел одно поражение (2:3 от московского "Локомотива" 22 ноября). В субботу спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков сообщил ТАСС, что Первушин продолжит работать с командой до конца сезона-2019/20.

"Тамбов" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 17 очков в 17 матчах. В 18-м туре "Тамбов" на выезде сыграет с "Краснодаром", матч пройдет 2 декабря.