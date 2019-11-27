Ибрагимович стал совладельцем футбольного клуба "Хаммарбю"

СТОКГОЛЬМ, 27 ноября. /ТАСС/. Шведский футболист Златан Ибрагимович стал совладельцем стокгольмского клуба "Хаммарбю", выступающего в высшем дивизионе чемпионата страны. В интервью газете Sportbladet он сообщил, что приобрел четвертую часть акций клуба.

"Я помогу "Хаммарбю" стать лучшим в Скандинавии", - заявил 38-летний футболист.

Карьеру игрока Ибрагимович начинал в "Мальмё", основном сопернике "Хаммарбю". Там он сыграл 40 матчей, а совсем недавно перед футбольным стадионом в Мальмё ему был установлен памятник. Однако тесная связь с городом и его клубом никак не отразились на решении Ибрагимовича приобрести пакет акций "Хаммарбю" у немецкой компании AEG, которая, имея 47% акций клуба, продала ему половину. AEG также является совладельцем американского клуба "Лос Анджелес Гэлакси", за который Ибрагимович выступал в последние годы.

"Что касается "Мальмё", то здесь мы говорим об игроке Златане. У меня всегда были хорошие отношения с "Мальмё". Но сейчас это никак не связано со мной как с игроком. Я думаю, что в "Мальмё" рады за меня", - отметил нападающий.

"Хаммарбю" является чемпионом Швеции 2001 года, в прошедшем сезоне клуб занял третье место в чемпионате страны и примет участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005-2016).