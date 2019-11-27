Футболист "Тамбова" Обухов признан лучшим игроком ноября в РПЛ

ТАСС, 27 ноября. Нападающий футбольного клуба "Тамбов" Владимир Обухов выбран лучшим игроком ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Болельщики признали лучшим игроком ноября полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича, эксперты телеканала "Матч Премьер" выбрали хавбека московского "Локомотива" Гжегожа Крыховяка, решающий голос экспертов РПЛ достался Обухову.

Обухов забил два мяча в трех встречах РПЛ в ноябре: в гостевом матче с "Ростовом" (2:1) Обухов забил победный мяч, еще один раз форвард отличился в домашнем матче против московского "Локомотива" (2:3). За последние пять туров в РПЛ Обухов забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

"Тамбов" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 17 очков в 17 матчах. В 18-м туре "Тамбов" на выезде сыграет с "Краснодаром", матч пройдет 2 декабря.