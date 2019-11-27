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Футбол в Испании

СМИ: Месси планирует покинуть "Барселону" в 2021 году

По информации источника, об этом аргентинец рассказал форварду ПСЖ Неймару

ТАСС, 27 ноября. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси может покинуть клуб в конце сезона-2020/21. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французский журнал France Football.

По информации источника, после ответного полуфинального матча в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, который завершился гостевым поражением каталонцев от английского "Ливерпуля" со счетом 0:4 (в первом матче дома "Барселона" победила со счетом 3:0) и вылетом из турнира, Месси пообщался с бывшим одноклубником, ныне выступающим в составе французского "Пари Сен-Жермен" бразильцем Неймаром. Аргентинец заявил ему, в частности, следующее: "Только вместе мы можем победить в Лиге чемпионов, я хочу, чтобы ты вернулся в "Барселону". Через два года я покину клуб и ты станешь единоличным лидером". Минувшим летом СМИ неоднократно сообщали об интересе "Барселоны" к Неймару и предполагаемых деталях сделки о трансфере.

Месси 32 года, в сентябре он был признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в этом году он получил премию "Золотая бутса" как лучший бомбардир европейских чемпионатов (36 голов в 34 матчах). Аргентинец выступает за "Барселону" с 2004 года, за это время игрок десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов, восемь раз он выигрывал Суперкубок Испании, трижды становился победителем клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии.

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