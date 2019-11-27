Четырехкратный чемпион "Формулы-1" Феттель пока не собирается завершать карьеру

ТАСС, 27 ноября. Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель заявил, что не планирует завершать выступления в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в обозримом будущем. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на GP Blog.

"Нет, конечно, я не собираюсь покидать "Формулу-1" в обозримом будущем, мне очень нравится участвовать в гонках, - сказал 32-летний Феттель. - Я думаю, что для пилотов не так важен возраст в отличие от некоторых других видов спорта, в конце концов, как и в любом другом виде спорта, пока ты показываешь хорошие результаты, ты все еще молод".

Феттель является четырехкратным чемпионом "Формулы-1" (2010-2013), все титулы он завоевал в составе команды "Ред Булл". Феттель занимает третье место по числу побед в истории "Формулы-1" (53, лидирует немец Михаэль Шумахер - 91, вторым идет британец Льюис Хэмилтон - 83). Немец делит первое место с Шумахером по числу побед за один сезон (по 13), также Феттелю принадлежит рекорд по числу побед подряд (девять в сезоне-2013).

Перед заключительным этапом текущего сезона, который пройдет в Абу-Даби с 29 ноября по 1 декабря, Феттель занимает пятое место в личном зачете, набрав 230 очков.