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Лига Европы

Футболист "Краснодара" Фернандеш пропустит матч Лиги Европы с "Базелем"

Португальский полузащитник получил травму в матче с тульским "Арсеналом"
Мануэл Фернандеш Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Мануэл Фернандеш
© Андрей Шрамко/ТАСС

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Португальский полузащитник российского футбольного клуба "Краснодар" Мануэл Фернандеш не примет участия в игре пятого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля". Об этом сообщил журналистам на предматчевой пресс-конференции в среду главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

В четверг "Краснодар" примет "Базель" в матче Лиги Европы, начало - 18:50 мск. В матче первого круга "Краснодар" проиграл "Базелю" на выезде со счетом 0:5. В гостевой игре чемпионата России против тульского "Арсенала" (2:1), которая прошла в воскресенье, Фернандеш был заменен на 15-й минуте в связи с травмой задней поверхности бедра.

"Мануэл не примет завтра участия в игре, он проходит медобследование, и пока выявляется степень его повреждения, все до конца будет понятно в ближайшее время, - заявил Матвеев. - Кроме Фернандеша не примет участия [Реми] Кабелла и Виктор [Классон] - те игроки, которые давно травмированы, остальные все готовы и сегодня будут готовиться к матчу, а 18 человек, которые останутся [в заявке], примут завтра участие".

После четырех туров "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. "Базель" возглавляет таблицу (10), вторым идет испанский "Хетафе" (6), замыкает таблицу турецкий "Трабзонспор" (1).

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