Бывший футболист "Анжи" Это'О пройдет курс менеджмента в Гарвардском университете

ТАСС, 27 ноября. Бывший нападающий махачкалинского футбольного клуба "Анжи" камерунец Самюэль Это'О будет изучать менеджмент в бизнесе в Гарвардском университете. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo.

38-летний футболист открыл букмекерскую компанию в Камеруне, в связи с чем принял решение пройти обучение в университете.

"Я начну обучение в январе, курс будет длиться в течение года, - сказал Это'О. - Обучение будет непростым, но откроет для меня новые возможности".

Это'О завершил карьеру в сентябре, последним клубом камерунца был катарский "Катар СК". В составе "Анжи" игрок провел 73 матча, в которых забил 36 мячей и сделал 16 голевых передач. Также камерунец выступал за испанские клубы "Реал" (Мадрид), "Мальорка", "Барселона", "Леганес" и "Эспаньол", итальянские "Интер" и "Сампдорию", английские "Челси" и "Эвертон", турецкие "Антальяспор" и "Коньяспор". Он трижды становился чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, дважды - обладателем Кубков Испании и Италии, Суперкубка Испании, по одному разу выигрывал чемпионат Италии, Суперкубок Италии, клубный чемпионат мира.

В составе сборной Камеруна он провел 118 матчей, в которых забил 58 мячей, что является лучшим показателем в истории национальной команды. Вместе со сборной Это'О стал чемпионом Олимпийских игр (2000), двукратным победителем Кубка африканских наций (2000, 2002). Он четыре раза признавался игроком года в Африке.