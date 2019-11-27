Мамиашвили: российские борцы продолжат готовиться к ОИ вне зависимости от ситуации с WADA

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские борцы продолжат подготовку к завоеванию лицензий для участия в Олимпийских играх вне зависимости от сложившейся ситуации. Об этом ТАСС в среду заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

"Какова бы ни была ситуация, наше дело - завоевывать лицензии, достойно готовить спортсменов, соответствовать требованиям WADA, Олимпийской хартии, не забывая о своей личной персональной ответственности за свой вид спорта и не переваливая ни на кого ответственности, - сказал Мамиашвили. - Мы продолжаем вести отбор к Олимпийским играм, завоевывать лицензии, готовимся к чемпионатам. Каждый должен заниматься своим делом, и тогда меньше проблем будет".

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.