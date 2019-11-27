{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Мамиашвили: российские борцы продолжат готовиться к ОИ вне зависимости от ситуации с WADA

По мнению главы федерации, каждый должен заниматься своим делом
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские борцы продолжат подготовку к завоеванию лицензий для участия в Олимпийских играх вне зависимости от сложившейся ситуации. Об этом ТАСС в среду заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

"Какова бы ни была ситуация, наше дело - завоевывать лицензии, достойно готовить спортсменов, соответствовать требованиям WADA, Олимпийской хартии, не забывая о своей личной персональной ответственности за свой вид спорта и не переваливая ни на кого ответственности, - сказал Мамиашвили. - Мы продолжаем вести отбор к Олимпийским играм, завоевывать лицензии, готовимся к чемпионатам. Каждый должен заниматься своим делом, и тогда меньше проблем будет".

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Кубок мира по биатлону
Драчев: отцовство должно мотивировать биатлониста Логинова на более высокие результаты
В прошлом сезоне Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС