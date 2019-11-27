Симон Фуркад и Шипулин примут участие в любительской биатлонной гонке в Москве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира француз Симон Фуркад и олимпийский чемпион россиянин Антон Шипулин должны принять участие в любительском соревновании по биатлону, которое пройдет в Москве в феврале. Об этом в среду на пресс-конференции рассказал депутат Госдумы РФ Александр Старовойтов.

Он объявил о создании Союза любительского биатлона, который нацелен на проведение в России ряда любительских стартов. Это должно способствовать вовлечению в спорт 55% населения страны, о чем говорится в президентских указах.

"Уже в предстоящем сезоне три любительских старта пройдут на территории московского региона. Могу сообщить, что специально для участия в нашем любительском старте в феврале приедет знаменитый французский биатлонист Симон Фуркад. Свой приезд в Россию он уже анонсировал", - сказал Старовойтов.

Также он отметил, что приглашение принять участие в соревновании направлено Шипулину. Ожидается участие и других биатлонистов, завершивших профессиональную карьеру.

Соревнования пройдут в Парке имени 850-летия города Москвы.