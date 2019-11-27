Драчев заявил, что российские биатлонисты не должны допустить падения результатов на ЧМ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по биатлону в общем зачете Кубка мира должны занять место в призовой тройке, в то время как на чемпионате мира команда должна выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Первый в новом сезоне этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде. До конца года пройдут еще два этапа - в австрийском Хохфильцене и французском Анси.

"Войти в тройку - очень важно, четвертое место никому не запоминается. Хочется, чтобы мужская и женская команды в Кубке наций попали на призовые места. На чемпионате мира жду хорошего вступления, чтобы команда не ухудшила результат", - сказал Драчев.

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде российская команда завоевала три медали - две серебряные и одну бронзовую. В Кубке мира мужская и женская команды стали четвертыми, причем женская сборная после опустилась на шестое место в связи с аннулированием результатов Маргариты Васильевой, дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил.

Международный сезон продлится до марта. Чемпионат мира пройдет в феврале в Италии.