Драчев не исключает, что Старых выступит на чемпионате мира по биатлону

Старых не имела права отбираться в основную сборную России, поскольку не прошла в ее составе централизованную подготовку. Несмотря на это, тренеры сборной включили 32-летнюю спортсменку в состав на первые этапы Кубка мира, однако правление СБР решило не идти на нарушение критериев отбора и вычеркнуло ее из списка. Таким образом, сезон Старых начнет на втором по значимости турнире - Кубке IBU (Международного союза биатлонистов).

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ирина Старых сохраняет шансы выступить на чемпионате мира. Об этом журналистам заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

"Если Старых покажет высокие результаты, у нее будет возможность попасть и на Кубок мира, и на чемпионат мира, и на чемпионат Европы", - сказал Драчев.

"При этом у нас есть стратегия, которая опирается на то, что нашими основными соревнованиями являются Олимпийские игры 2022 года. Именно там мы должны показать самый высокий результат. Поэтому нам сейчас нужно акцентировать внимание на молодых биатлонистов, которые через два года смогут показать высокие результаты на главном старте четырехлетия", - подчеркнул он.

Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде. До конца года пройдут еще два этапа - в австрийском Хохфильцене и французском Анси. Логинов в прошлом сезоне занял второе место в общем зачете.

Международный сезон продлится до марта. Чемпионат мира пройдет в феврале в итальянском Антхольце.