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Летние олимпийские виды спорта

Мамиашвили: Кубок "Алроса" соберет интересный состав участников из 11 стран

Глава федерации борьбы отметил, что перед организаторами стояла цель пригласить сильнейших

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Состав участников предстоящего Кубка "Алроса" получился довольно интересным, спортсмены прибудут на соревнования из 11 стран. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Кубок "Алроса" по вольной и греко-римской борьбе пройдет 29-30 ноября. В первый день турнира пройдут личные соревнования в олимпийских весовых категориях. 30 ноября состоится матчевая встреча объединенной сборной России по вольной и греко-римской борьбе и сборной остального мира.

"Все наши друзья и соратники, которых мы пригласили на турнир, приедут. Приезжают сильнейшие иранцы, кубинцы, сильнейшим составом прибудут американцы, будет команда из Японии, состав получился достаточно интересный", - сказал Мамиашвили.

"В вольной борьбе в состав российской команды вернулся Билял Махов, который будет бороться за попадание на Олимпийские игры. В греко-римской борьбе состав тоже довольно звездный. Всего на турнир приедут участники из 11 стран, не было задачи собрать как можно больше стран, было важно позвать лучших", - отметил Мамиашвили.

Впервые соревнования прошли в 1994 году, когда состоялся матч сборных России и остального мира по греко-римской борьбе. Идея была возрождена в 2003-м в формате абсолютного чемпионата мира по вольной борьбе, посвященного памяти Ивана Ярыгина. В 2007-м состоялось противостояние сборной России по вольной борьбе и сборных континентов на открытом Кубке ЦСКА, с 2011 по 2017 год Москва принимала командный Кубок европейских наций по вольной и греко-римской борьбе. В 2018 году ведущие сборные мира оспорили командный Кубок "Алроса", а тяжеловесы сразились за Кубок "Иван Ярыгин" в абсолютной категории.

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Летние олимпийские виды спорта
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