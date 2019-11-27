Футболист "Атлетико" Фелиш признан лучшим молодым игроком Европы 2019 года

ТАСС, 27 ноября. Португальский нападающий испанского "Атлетико" Жоау Фелиш получил премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы авторитетным итальянским изданием Tuttosport. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

За него было отдано 332 голоса, на втором месте расположился английский нападающий немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Джейдон Санчо (175), на третьем - немецкий полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц (75). Российские футболисты не попали в список первых 20 претендентов.

Фелишу 20 лет, он перешел в "Атлетико" летом, провел за клуб 13 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Португалец является воспитанником "Бенфики", за которую сыграл 43 матча, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач. В составе "Бенфики" он стал чемпионом Португалии (2019) и финалистом Юношеской лиги УЕФА (2017). За сборную Португалии Фелиш провел пять матчей, в ее составе Фелиш стал победителем Лиги наций (2019).

Премия Golden Boy вручается с 2003 года. Претендовать на награду могут только игроки не старше 21 года, выступающие в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В прошлом году награду получил голландский защитник Маттейс де Лигт, который в настоящий момент выступает в составе итальянского "Ювентуса".