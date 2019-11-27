"Зенит" одержал первую победу в Юношеской лиге УЕФА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" дома победил французский "Лион" со счетом 3:1 в матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

У "Зенита" мячи забили Даниил Шамкин (19-я минута), Кирилл Косарев (37) и Кирилл Кравцов (46), в составе "Лиона" отличился Флоран да Силва (90+2).

После пяти туров "Зенит" располагается на последнем месте в группе G, имея в активе 4 очка, клуб одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира. Лидирует в группе португальская "Бенфика" (9 очков), далее идут "Лион" (9) и немецкий "Лейпциг" (4). Встреча между "Бенфикой" и "Лейпцигом" пройдет позднее в среду. "Зенит" после четвертого тура лишился шансов на выход в плей-офф турнира, в шестом туре петербургская команда на выезде сыграет с "Бенфикой" 10 декабря.

В Юношеской лиге УЕФА играют команды, составленные из игроков не старше 19 лет. В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. Также в Юношеской лиге УЕФА играет московский "Локомотив", железнодорожники лишились шансов на выход из группы.