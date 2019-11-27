{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Борец Власов считает, что Кубок "Алроса" является актуальным турниром перед Олимпиадой

Гран-при "Москва" - Кубок "Алроса" по вольной и греко-римской борьбе пройдет в Москве 29-30 ноября
Роман Власов (слева) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Роман Власов (слева)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Участие в Гран-при "Москва" - Кубок "Алроса" поможет борцам держать себя в необходимой форме накануне олимпийского года и подготовиться к Играм. Такое мнение высказал в среду на пресс-конференции в ТАСС двукратный чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе россиянин Роман Власов.

Гран-при "Москва" - Кубок "Алроса" по вольной и греко-римской борьбе пройдет в Москве 29-30 ноября. В первый день турнира состоятся личные соревнования в олимпийских весовых категориях. 30 ноября пройдет матчевая встреча объединенной сборной России по вольной и греко-римской борьбе и сборной остального мира. Власов в рамках турнира встретится с чемпионом мира и Европы, серебряным призером Олимпийских игр 2012 года армянином Арсеном Джулфалакяном, ранее российский борец одержал победы во всех шести схватках с этим соперником, в том числе в финале Олимпийских игр 2012 года.

На эту тему

"Это актуальный старт, следующий год олимпийский, и каждый старт - это вызов. Следующий год очень важен, нужно держать себя в боевой кондиции, все-таки тренировки это немного другое, - отметил Власов. - С Арсеном мы боролись шесть раз, и каждая встреча была очень тяжелой, все решалось на последних секундах. Судьбоносной стала наша встреча на Олимпийских играх, для меня очень важно снова окунуться в ту атмосферу".

"Схватка с Арсеном - это очередной вызов. Нужно выйти на ковер, показать свою форму, готовность", - добавил спортсмен.

Власову 29 лет, помимо золотых наград Игр 2012 и 2016 годов в активе спортсмена две золотые и одна серебряная медали чемпионатов мира, а также четыре золотые и одна бронзовая медали первенств Европы.

Впервые соревнования прошли в 1994 году, когда состоялся матч сборных России и остального мира по греко-римской борьбе. Идея была возрождена в 2003 году в формате абсолютного чемпионата мира по вольной борьбе, посвященного памяти Ивана Ярыгина. В 2007 году состоялось противостояние сборной России по вольной борьбе и сборных континентов на открытом Кубке ЦСКА, с 2011 по 2017 год Москва принимала командный Кубок европейских наций по вольной и греко-римской борьбе. В 2018 году ведущие сборные мира оспорили командный Кубок "Алроса", а тяжеловесы сразились за Кубок "Иван Ярыгин" в абсолютной категории.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Финал открытого Кубка России по киберспорту пройдет в Казани
Турнир пройдет 14 и 15 декабря, участники будут соревноваться за победу в следующих дисциплинах - Dota 2, Clash Royale, а также в специальном турнире по Counter-Strike: Global Offensive
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС