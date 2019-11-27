Борец Власов считает, что Кубок "Алроса" является актуальным турниром перед Олимпиадой

Гран-при "Москва" - Кубок "Алроса" по вольной и греко-римской борьбе пройдет в Москве 29-30 ноября. В первый день турнира состоятся личные соревнования в олимпийских весовых категориях. 30 ноября пройдет матчевая встреча объединенной сборной России по вольной и греко-римской борьбе и сборной остального мира. Власов в рамках турнира встретится с чемпионом мира и Европы, серебряным призером Олимпийских игр 2012 года армянином Арсеном Джулфалакяном, ранее российский борец одержал победы во всех шести схватках с этим соперником, в том числе в финале Олимпийских игр 2012 года.

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Участие в Гран-при "Москва" - Кубок "Алроса" поможет борцам держать себя в необходимой форме накануне олимпийского года и подготовиться к Играм. Такое мнение высказал в среду на пресс-конференции в ТАСС двукратный чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе россиянин Роман Власов.

"Это актуальный старт, следующий год олимпийский, и каждый старт - это вызов. Следующий год очень важен, нужно держать себя в боевой кондиции, все-таки тренировки это немного другое, - отметил Власов. - С Арсеном мы боролись шесть раз, и каждая встреча была очень тяжелой, все решалось на последних секундах. Судьбоносной стала наша встреча на Олимпийских играх, для меня очень важно снова окунуться в ту атмосферу".

"Схватка с Арсеном - это очередной вызов. Нужно выйти на ковер, показать свою форму, готовность", - добавил спортсмен.

Власову 29 лет, помимо золотых наград Игр 2012 и 2016 годов в активе спортсмена две золотые и одна серебряная медали чемпионатов мира, а также четыре золотые и одна бронзовая медали первенств Европы.

Впервые соревнования прошли в 1994 году, когда состоялся матч сборных России и остального мира по греко-римской борьбе. Идея была возрождена в 2003 году в формате абсолютного чемпионата мира по вольной борьбе, посвященного памяти Ивана Ярыгина. В 2007 году состоялось противостояние сборной России по вольной борьбе и сборных континентов на открытом Кубке ЦСКА, с 2011 по 2017 год Москва принимала командный Кубок европейских наций по вольной и греко-римской борьбе. В 2018 году ведущие сборные мира оспорили командный Кубок "Алроса", а тяжеловесы сразились за Кубок "Иван Ярыгин" в абсолютной категории.