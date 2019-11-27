Баскетбольный клуб "Автодор" назначил сербского специалиста на пост главного тренера

ТАСС, 27 ноября. Сербский специалист Предраг Крунич назначен главным тренером саратовского баскетбольного клуба "Автодор". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления. На посту главного тренера "Автодора" Крунич сменил Евгения Пашутина, об уходе которого было объявлено во вторник.

"Я счастлив оказаться в клубе с большими традициями. Для меня это новый огромный вызов. Приложу максимум усилий, чтобы команда добилась успеха. Мы должны много работать, каждый должен приложить много усилий в нашей работе", - сказал Крунич.

До "Автодора" Крунич работал в сербском "Земуне", немецких клубах "Телеком Бонн", "Ольденбург", "Байройт", "Миттельдойчер", польском "Анвиле". В 2009 году он стал победителем чемпионата Германии, тогда же был признан тренером года в Германии.

"Автодор" занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав в семи матчах две победы.