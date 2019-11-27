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Единая лига ВТБ

Баскетбольный клуб "Автодор" назначил сербского специалиста на пост главного тренера

Командой будет руководить Предраг Крунич

ТАСС, 27 ноября. Сербский специалист Предраг Крунич назначен главным тренером саратовского баскетбольного клуба "Автодор". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления. На посту главного тренера "Автодора" Крунич сменил Евгения Пашутина, об уходе которого было объявлено во вторник.

"Я счастлив оказаться в клубе с большими традициями. Для меня это новый огромный вызов. Приложу максимум усилий, чтобы команда добилась успеха. Мы должны много работать, каждый должен приложить много усилий в нашей работе", - сказал Крунич.

До "Автодора" Крунич работал в сербском "Земуне", немецких клубах "Телеком Бонн", "Ольденбург", "Байройт", "Миттельдойчер", польском "Анвиле". В 2009 году он стал победителем чемпионата Германии, тогда же был признан тренером года в Германии.

"Автодор" занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав в семи матчах две победы.

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