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Российские баскетболисты встретятся с немцами и мексиканцами в отборе на ОИ-2020

В другой группе сыграют сборные Хорватии, Бразилии и Туниса, победитель турнира попадет на Олимпиаду
Баскетболист сборной России Сергей Карасев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Баскетболист сборной России Сергей Карасев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 27 ноября. Баскетболисты сборной России сыграют с командами Германии и Мексики на групповом этапе квалификационного турнира на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом стало известно после жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире Международной федерации баскетбола (FIBA) в Ми (Швейцария).

Российские баскетболисты сыграют в хорватском Сплите, они попали в группу А вместе с командами Германии и Мексики, в группе В встретятся команды Хорватии, Бразилии и Туниса. В литовском Каунасе в группе А сыграют команды Литвы, Южной Кореи и Венесуэлы, в группе В - сборные Польши, Словении и Анголы; в Белграде в группе А встретятся сборные Сербии, Доминиканской Республики и Новой Зеландии, в группе В - команды Пуэрто-Рико, Италии и Сенегала, в канадской Виктории (провинция Британская Колумбия) в группе А будут играть команды Канады, Греции и Китая, в группе В - сборные Уругвая, Чехии и Турции. Матчи турниров пройдут с 23 по 28 июня 2020 года. Две сильнейшие сборные из групп каждого турнира выйдут в полуфиналы, победитель каждого турнира получит путевку на Олимпийские игры.

Российская команда получила путевку в олимпийский квалификационный турнир благодаря попаданию в число 16 лучших команд на Кубке мира, не сумевших напрямую квалифицироваться на Олимпийские игры. На данный момент определились восемь из 12 команд, которые примут участие в мужском олимпийском турнире: по результатам Кубка мира на Играх выступят сборные США, Испании, Франции, Аргентины, Австралии, Ирана и Нигерии, сборная Японии получила путевку как хозяйка Олимпиады.

Мужская сборная России трижды принимала участие в Олимпийских играх, высшим достижением национальной команды является третье место, которое команда заняла на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. В 2016 году россияне не принимали участия в олимпийском турнире по баскетболу. Советские баскетболисты девять раз выступали на Олимпийских играх, дважды побеждали, четырежды занимали второе место и трижды - третье.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, соревнования по баскетболу состоятся с 26 июля по 9 августа.

Женская квалификация

Женская сборная России не примет участия в февральском отборе 2020 года, так как заняла восьмое место на чемпионате Европы 2019 года и не пробилась в число шести сильнейших европейских сборных, которые получили право принять участие в квалификационных турнирах.

В ходе жеребьевки определился состав квалификационных турниров: в Белграде сыграют команды США, Сербии, Нигерии и Мозамбика; во французском Бурже - сборные Франции, Австралии, Бразилии и Пуэрто-Рико; в китайском Фошане - команды Китая, Испании, Великобритании и Южной Кореи; в бельгийском Остенде - сборные Бельгии, Канады, Японии и Швеции. Соревнования состоятся с 6 по 9 февраля, в финальную часть выйдут три сильнейшие команды из каждой группы, однако в квалификации будут участвовать сборные Японии и США, уже обеспечившие себе путевки на Игры, соответственно, в группах с их участием будет разыграно по две путевки на Олимпийские игры.

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