{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Реванш между боксерами Фьюри и Уайлдером официально назначен на 22 февраля

В первом поединке была зафиксирована ничья
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 27 ноября. Повторный поединок британца Тайсона Фьюри против американца Деонтея Уайлдера за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) официально назначен на 22 февраля. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Бой-реванш между Фьюри и Уайлдером планируется провести в Лас-Вегасе. Первый поединок, который состоялся 1 декабря 2018 года, завершился вничью, согласно карточкам арбитров, Фьюри контролировал ход поединка, однако Уайлдер дважды отправил его в нокдаун - в девятом и 12-м раундах.

По информации источника, боксеры подписали контракт на проведение боя-реванша несколько месяцев назад, однако перед этим должны были провести промежуточные бои. С момента поединка с Уайлдером Фьюри победил немца Тома Шварца техническим нокаутом во втором раунде, а затем одержал победу по очкам над шведом Отто Валлином. Уайлдер за это время защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, нокаутировав в седьмом раунде кубинца Луиса Ортиса.

34-летний Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге - 42 победы (41 нокаутом) и одна ничья. В послужном списке 31-летнего Фьюри - 29 побед (20 нокаутом), ни одного поражения, одна ничья.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Финал открытого Кубка России по киберспорту пройдет в Казани
Турнир пройдет 14 и 15 декабря, участники будут соревноваться за победу в следующих дисциплинах - Dota 2, Clash Royale, а также в специальном турнире по Counter-Strike: Global Offensive
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС