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Летние неолимпийские виды спорта

Финал открытого Кубка России по киберспорту пройдет в Казани

Турнир пройдет 14 и 15 декабря, участники будут соревноваться за победу в следующих дисциплинах - Dota 2, Clash Royale, а также в специальном турнире по Counter-Strike: Global Offensive

КАЗАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Татарстана и Федерация компьютерного спорта России подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, одним из основных мероприятий станет проведение в Казани гранд-финала открытого Кубка России по киберспорту. Об этом в среду сообщается на сайте правительства Татарстана.

Документ подписали заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева и президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

"Одним из основных мероприятий в рамках сотрудничества станет проведение в Казани гранд-финала открытого Кубка России по киберспорту на площадке учебно-лабораторного корпуса Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма 14-15 декабря 2019 года. Правительство Республики Татарстан со своей стороны предоставит для проведения финала инфраструктурные возможности региона", - говорится в сообщении.

Подписание документа стало "очередным важным шагом в региональном развитии российского киберспорта и деятельности Федерации компьютерного спорта России как аккредитованной общероссийской спортивной федерации", уточняется в сообщении. Участники будут соревноваться за Кубок в следующих дисциплинах - Dota 2, Clash Royale, а также в специальном турнире по Counter-Strike: Global Offensive.

Вход на соревнования будет свободным. Призовой фонд финала составит 3,5 млн рублей.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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