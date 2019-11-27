Определились все места проведения квалификационных турниров на ОИ-2020 по скейтбордингу

ТАСС, 27 ноября. Международная федерация скейтбординга (World Skate) огласила места проведения квалификационных турниров на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба World Skate.

Квалификационные турниры по дисциплине street в 2020 году пройдут в перуанской Лиме (16-22 марта), китайских Яньчэне (6-12 апреля) и Нанкине (14-19 апреля), японской Самукаве (22-26 апреля), американском Лонг-Бич (4-10 мая), с 19 по 24 мая пройдет чемпионат мира в Лондоне. В дисциплине park квалификационные турниры в те же даты примут Лима, Янчэнь и Лонг-Бич, чемпионат мира в данной дисциплине состоится в Нанкине с 26 по 31 мая.

Квалификация на Олимпийские игры 2020 года в скейтбординге проходит с 1 января 2019 года по 31 мая 2020 года. Список участников Игр в Токио формируется в соответствии с турнирной таблицей, положение в которой определяется в соответствии с количеством заработанных баллов за выступления в международных и национальных соревнованиях, также будут разыграны специальные квоты для каждого континента и страны-хозяйки. Скейтбордисты, занявшие первые 20 мест турнирной таблицы по итогам квалификационного периода, получат приглашение на Олимпийские Игры в Токио, однако в этом списке не могут находится более трех представителей из одной страны.

Скейтбординг впервые будет представлен на Играх-2020 в Токио. Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.