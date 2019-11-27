{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Определились все места проведения квалификационных турниров на ОИ-2020 по скейтбордингу

Квалификация на Олимпиаду завершится 31 мая

ТАСС, 27 ноября. Международная федерация скейтбординга (World Skate) огласила места проведения квалификационных турниров на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба World Skate.

Квалификационные турниры по дисциплине street в 2020 году пройдут в перуанской Лиме (16-22 марта), китайских Яньчэне (6-12 апреля) и Нанкине (14-19 апреля), японской Самукаве (22-26 апреля), американском Лонг-Бич (4-10 мая), с 19 по 24 мая пройдет чемпионат мира в Лондоне. В дисциплине park квалификационные турниры в те же даты примут Лима, Янчэнь и Лонг-Бич, чемпионат мира в данной дисциплине состоится в Нанкине с 26 по 31 мая.

Квалификация на Олимпийские игры 2020 года в скейтбординге проходит с 1 января 2019 года по 31 мая 2020 года. Список участников Игр в Токио формируется в соответствии с турнирной таблицей, положение в которой определяется в соответствии с количеством заработанных баллов за выступления в международных и национальных соревнованиях, также будут разыграны специальные квоты для каждого континента и страны-хозяйки. Скейтбордисты, занявшие первые 20 мест турнирной таблицы по итогам квалификационного периода, получат приглашение на Олимпийские Игры в Токио, однако в этом списке не могут находится более трех представителей из одной страны.

Скейтбординг впервые будет представлен на Играх-2020 в Токио. Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Российские фигуристы получили багаж из Японии с опозданием в два дня
Японская авиакомпания не успела доставить багаж пассажиров, в котором были спортивные костюмы и коньки фигуристов, на пересадочный рейс до Москвы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС