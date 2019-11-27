Волейболистки "Уралочки" проиграли французским "Каннам" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 27 ноября. Женский волейбольный клуб "Уралочка" из Свердловской области проиграл французским "Каннам" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (26:28, 25:14, 23:25, 25:16, 15:12) в пользу французской команды.

Российский клуб потерпел второе поражение и с одним очком в активе занимает третье место в турнирной таблице группы В, где также выступает московское "Динамо", идущее на второй строчке (3). Лидируют в группе "Канны" (5), последней идет болгарская "Марица" (0). В следующем туре "Уралочка" сыграет с "Марицей" 17 декабря. Позднее в среду "Динамо" также встретится с болгарской командой.