Марселиньо: ЦСКА после разгрома от "Лудогорца" в Болгарии будет играть более агрессивно

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА в матче Лиги Европы с "Лудогорцем" будут более мотивированы и агрессивны, нежели в первой игре команд. Такое мнение высказал на предматчевой пресс-конференции нападащий болгарской команды Марселиньо.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА - "Лудогорец" состоится 28 ноября в Москве и начнется в 20:55 мск. Первая игра соперников в стартовом туре завершилась победой болгарского клуба со счетом 5:1.

"Считаю, что ЦСКА будет действовать более мотивированно и агрессивно", - сказал Марселиньо.

"Лудогорец" занимает второе место в группе H с шестью очками, ЦСКА находится на последнем месте с одним баллом, лидирует уже обеспечивший себе место в плей-офф испанский "Эспаньол" (10 очков), третьим идет венгерский "Ференцварош" (5). "Мы настроены завтра выйти и выиграть. Лучше, чтобы завтра все хорошо закончилось и мы вышли в плей-офф. Хотя мы зависим и от результата другого матча", - отметил главный тренер "Лудогорца" Алексей Желязков.

Тренер отметил полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который уже провел после восстановления от травмы два официальных матча. "Дзагоев - отличный футболист, с нами он может набрать форму. Но и без него в ЦСКА есть отличные игроки. У нас было поражение от "Эспаньола" со счетом 0:6, но, как я вижу по тренировкам, мы уже постарались забыть об этом", - отметил Желязков.

В день матча в Москве ожидается минусовая температура. "Здесь похолоднее, но мы готовы к любым условиям", - сказал Марселиньо.