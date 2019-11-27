{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Марселиньо: ЦСКА после разгрома от "Лудогорца" в Болгарии будет играть более агрессивно

Матч пятого тура группового этапа пройдет в Москве в четверг, начало - 20:55 мск

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА в матче Лиги Европы с "Лудогорцем" будут более мотивированы и агрессивны, нежели в первой игре команд. Такое мнение высказал на предматчевой пресс-конференции нападащий болгарской команды Марселиньо.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА - "Лудогорец" состоится 28 ноября в Москве и начнется в 20:55 мск. Первая игра соперников в стартовом туре завершилась победой болгарского клуба со счетом 5:1.

"Считаю, что ЦСКА будет действовать более мотивированно и агрессивно", - сказал Марселиньо.

"Лудогорец" занимает второе место в группе H с шестью очками, ЦСКА находится на последнем месте с одним баллом, лидирует уже обеспечивший себе место в плей-офф испанский "Эспаньол" (10 очков), третьим идет венгерский "Ференцварош" (5). "Мы настроены завтра выйти и выиграть. Лучше, чтобы завтра все хорошо закончилось и мы вышли в плей-офф. Хотя мы зависим и от результата другого матча", - отметил главный тренер "Лудогорца" Алексей Желязков.

Тренер отметил полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который уже провел после восстановления от травмы два официальных матча. "Дзагоев - отличный футболист, с нами он может набрать форму. Но и без него в ЦСКА есть отличные игроки. У нас было поражение от "Эспаньола" со счетом 0:6, но, как я вижу по тренировкам, мы уже постарались забыть об этом", - отметил Желязков.

В день матча в Москве ожидается минусовая температура. "Здесь похолоднее, но мы готовы к любым условиям", - сказал Марселиньо.

Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Члены Минспорта, ОКР и ПКР покинут набсовет РУСАДА в случае санкций в отношении России
Внеочередное заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря в Париже
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС