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Лига Европы

Около 150 болельщиков "Лудогорца" приедут на матч Лиги Европы с ЦСКА

Ожидается, что из Болгарии на игру доберутся 10-20 человек

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Порядка 150 болельщиков поддержат "Лудогорец" в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе болгарского клуба.

Матч ЦСКА - "Лудогорец" пройдет в Москве в четверг, начало - 20:55 мск.

"На игру придут примерно 150 болельщиков. Из них основная часть - это граждане Болгарии, проживающие в Москве. Есть те, кто приедет из других российских городов, из Белоруссии. Около 10-20 человек приедет из Болгарии", - рассказали в пресс-службе.

"Лудогорец" занимает второе место в группе H с шестью очками, ЦСКА находится на последнем месте с одним баллом. Лидирует уже обеспечивший себе место в плей-офф испанский "Эспаньол" (10 очков), третьим идет венгерский "Ференцварош" (5).

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