Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Марицу" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 27 ноября. Женский волейбольный клуб "Динамо" (Москва) обыграл болгарскую "Марицу" в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:18, 22:25, 25:17, 25:17) в пользу "Динамо".

Российский клуб одержал вторую победу и с шестью очками в активе лидирует в турнирной таблице группы В. Французские "Канны" идут вторыми (5 очков), третье место занимает российская "Уралочка" (Свердловская область) с одним очком в активе, на последней строчке располагается "Марица", не сумевшая набрать очков.

В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет с "Каннами", а "Марица" на выезде встретится с "Уралочкой". Обе встречи пройдут 17 декабря.