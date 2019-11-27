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КХЛ

"Ак Барс" обыграл "Сибирь" и одержал седьмую победу подряд в КХЛ

Казанский клуб победил на свой площадке в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 в серии буллитов обыграл новосибирскую "Сибирь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6615 зрителей.

В составе победителей гол забил Никита Лямкин (47-я минута), победный буллит на счету Артема Галимова. У "Сибири" отличился Виктор Комаров (22).

"Ак Барс" одержал седьмую победу подряд, в последний раз казанская команда проигрывала 2 ноября в гостевом матче против нижнекамского "Нефтехимика" (2:4), всего же в последних 11 матчах клуб одержал десять побед. "Сибирь" проиграла восьмой матч кряду, последний раз клуб из Новосибирска праздновал победу 31 октября в домашней встрече с ЦСКА (2:1).

"Ак Барс" продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 31 матче 52 очка. "Сибирь" идет на девятой строчке, имея в активе 32 очка в 30 играх. В следующем матче казанская команда примет на своей арене "Сочи" 29 ноября, "Сибирь" в этот же день в гостях сыграет с хельсинкским "Йокеритом".

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