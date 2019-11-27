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КХЛ

СКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв "Сочи"

Встреча завершилась со счетом 4:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:2 обыграл "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в присутствии 11627 зрителей.

В составе победителей дублем отметился Ярно Коспиранта (17-я и 33-я минуты), по одной шайбе забросили Андрей Кузьменко (30) и Сергей Плотников (60), у проигравших отличились Сергей Шмелев (29) и Мальте Стрёмвалль (37).

Защитник петербургской команды Динар Хафизуллин провел 500-й матч в КХЛ, помимо СКА, он защищал цвета казанского "Ак Барса" и подольского "Витязя". Форвард "Сочи" Роберт Росен принял участие в 100-м матче в КХЛ, все матчи он провел в составе сочинского клуба и набрал за это время 63 очка (24 гола + 39 результативных передач).

Ворота СКА в матче защищал 17-летний Ярослав Аскаров, он стал четвертым вратарем в истории КХЛ, дебютировавшим до 18-летия. Голкипер отразил 23 броска из 25. Аскаров занимает седьмое место среди самых молодых вратарей в истории чемпионатов России и КХЛ, его возраст - 17 лет и 164 дня. На первом месте по этому показателю находится Андрей Медведев, который в 1999 году дебютировал в составе московского "Спартака" в возрасте 15 лет и 321 дня.

СКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, последний раз клуб проигрывал 2 ноября в домашнем матче против ярославского "Локомотива" (1:2). В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 33 матчах 44 очка. "Сочи" идет на девятой строчке, имея в активе 28 очков в 32 играх. В следующем матче петербургская команда в гостях сыграет с рижским "Динамо" 30 ноября, "Сочи" в гостях сыграет с казанским "Ак Барсом" днем ранее.

В другом матче игрового дня подольский "Витязь" дома в овертайме обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 2:1.

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