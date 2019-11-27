Гандболисты "Спартака" проиграли "Загребу" в матче SEHA-Газпром лиги

ТАСС, 27 ноября. Российский гандбольный клуб "Спартак" проиграл хорватскому "Загребу" со счетом 23:39 в гостевом матче SEHA-Газпром лиги.

В турнирной таблице группы B "Спартак" занимает последнее, шестое место с одной победой и шестью поражениями, "Загреб" идет на третьей строчке, одержав четыре победы и дважды уступив. В следующем туре московская команда дома сыграет с белорусским БГК им. Мешкова (Брест). Встреча пройдет 2 декабря.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов северомакедонский "Вардар" и "Загреб", четырехкратный финалист этого турнира венгерский "Веспрем", а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига вышла за границы Восточной Европы, "Спартак" стал первым представителем России в турнире.

12 команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы. Каждая команда проведет по десять матчей на групповой стадии. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, напрямую выйдут в четвертьфинал, остальные команды сыграют стыковые матчи за выход в плей-офф.