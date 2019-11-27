Семак: Дзюба сыграл замечательный матч в Лиге чемпионов с "Лионом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Футболист "Зенита" Артем Дзюба провел замечательный матч Лиги чемпионов с "Лионом". Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Зенит" в пятом туре группового этапа обыграл "Лион" со счетом 2:0. Счет в матче открыл Дзюба.

"Рад, что у нас такая команда. Да, один игрок в поле не воин, но Артем сыграл замечательно, он в течение сезона несет бремя лидерства. Это один из тех игроков, кто действует хорошо", - сказал Семак.

"Зенит" после этой победы поднялся на второе место в турнирной таблице группы G, набрав семь очков в пяти матчах. "Рады, что победили и до последнего тура остаемся в борьбе за выход в плей-офф. Первый тайм у нас был лучше второго, в начале которого мы сели низко. Хорошо, что сумели забить, у соперника хорошие индивидуальные исполнители", - подчеркнул тренер.

Третий матч за "Зенит" в текущем сезоне Лиги чемпионов провел вратарь Михаил Кержаков. "Миша сыграл хорошо, он играет в одной из лучших команд нашего чемпионата, и выше уже некуда. Сегодня он сыграл прекрасно и заслуживает место в основном составе", - отметил Семак.

В заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака на выезде сыграют против "Бенфики" 10 декабря.