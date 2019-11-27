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Лига чемпионов

Михаил Кержаков: футболистам "Зенита" важно было сдержать "Лион" в начале второго тайма

Защитник петербуржцев Дуглас Сантос считает, что команда заслужила победу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Футболистам российского "Зенита" необходимо было сдержать большое количество атак от игроков французского "Лиона" в начале второго тайма матча группового этапа Лиги чемпионов для того, чтобы добиться нужного результата. Об этом журналистам после игры заявил вратарь петербуржцев Михаил Кержаков.

"Зенит" дома обыграл "Лион" со счетом 2:0. После первого тайма сине-бело-голубые вели с разницей в один мяч.

"Старались сохранить концентрацию до последней секунды, - сказал Кержаков. - Большие волнения вызывало начало второго тайма, это был самый напряженный момент в этом матче. У них был навал, мы ждали этого, важно было не пропустить в первые 10-15 минут второго тайма. Они бросили все силы, нам пришлось много атак сдерживать".

В воскресенье "Зенит" сыграет со "Спартаком" на своем поле в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги. "Спартак" - это "Спартак", не надо называть его середняком, он никогда им не будет, на него всегда особенной настрой. У любой команды игра с красно-белыми вызывает лишнюю мотивацию", - отметил вратарь "Зенита".

"Матч был сложным, но другого мы и не ожидали. Мы были сфокусированы на этой игре, хотя времени на подготовку было не так много. Мы потратили с его пользой и заслужили победу", - поделился своим мнением после матча защитник "Зенита" Дуглас Сантос.

"Зенит" поднялся на второе место в турнирной таблице группы G, набрав семь очков в пяти матчах. "Лион" идет третьим, имея в активе то же число очков, но уступает клубу из Санкт-Петербурга по результатам личных встреч (первая игра между командами завершилась со счетом 1:1). Лидирует немецкий "Лейпциг" (9 очков, 4 матча), на последней строчке располагается португальская "Бенфика" (3 очка, 4 игры).

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