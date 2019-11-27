ЦСКА в Москве проведет матч футбольной Лиги Европы против "Лудогорца"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА в Москве проведет матч пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы против болгарского "Лудогорца". Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ-Арена", начало - 20:55 мск.

После четырех туров армейцы занимают четвертое место в группе H, набрав одно очко. В их активе один забитый мяч при восьми пропущенных, его автором стал защитник москвичей Игорь Дивеев. Места с первого по третье в квартете с ЦСКА занимают испанский "Эспаньол" (10 очков), "Лудогорец" (6) и венгерский "Ференцварош" (5).

В предстоящем матче главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не сможет рассчитывать на защитника Седрика Гогуа, который не выходил на поле с начала ноября, его коллегу по амплуа Виктора Васина, а также полузащитника Дмитрия Ефремова. Наставник "Лудогорца" Алексей Желязков не испытывает проблем с составом - на поле "ВЭБ-Арены", например, смогут выйти герои первого матча против армейцев нападающий Клаудиу Кешеру, забивший три мяча в ворота Игоря Акинфеева, а также полузащитник Вандерсон, на счету которого гол и результативная передача.

Чтобы попасть в весеннюю стадию второго по значимости еврокубка, ЦСКА нужно выиграть два оставшихся матча в своей группе - в четверг у болгарской команды и 12 декабря в Барселоне у "Эспаньола". При этом шести очков, которые будут разыгрываться в этих встречах, недостаточно, поэтому "Лудогорец" нужно обыграть со счетом 4:0 или с разницей в пять и более мячей, так как первая встреча между российским и болгарским клубами завершилась со счетом 5:1 в пользу соперников армейцев. Кроме того, в параллельных играх в пятом и шестом турах идущий третьим "Ференцварош" должен набрать не больше одного очка с "Эспаньолом" и "Лудогорцем". Болгарский клуб гарантирует себе участие в 1/16 финала Лиги Европы, если обыграет ЦСКА, а венгерская команда уступит "Эспаньолу".

Гончаренко на предматчевой пресс-конференции отметил, что ЦСКА в Лиге Европы не всегда играл рационально, добавив, что текущая еврокубковая кампания является хорошей школой для молодых футболистов, которые должны выкладываться на 110%. "Если вспомнить первый матч с "Лудогорцем", то сейчас ситуация у нас лучше, а тогда много игроков выпало", - отметил специалист, говоря о кадровой ситуации.

Желязков заявил, что "Лудогорец" ставит перед собой задачу победить, несмотря на то, что будет играть на выезде. "Мы настроены выйти и победить. Лучше, чтобы все хорошо закончилось, а мы вышли в плей-офф. Однако мы зависим и от результата другого матча", - подчеркнул главный тренер болгарской команды.