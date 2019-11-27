"Барселона" победила "Боруссию" и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 28 ноября. Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 3:1 обыграли немецкую "Боруссию" (Дортмунд) в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов и гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу".

В составе "Барселоны" голы забили Луис Суарес (29-я минута), Лионель Месси (33) и Антуан Гризманн (67). У "Боруссии" отличился Джейдон Санчо (77).

Месси забил 34-й команде в Лиге чемпионов и установил рекорд по этому показателю. Для 32-летнего аргентинского форварда матч с "Боруссией" стал 700-м за "Барселону" во всех турнирах, на его счету 613 голов и 239 результативных передач.

В параллельном матче итальянский "Интер" победил чешскую "Славию" (Прага) со счетом 3:1. Дубль в составе итальянской команды оформил Лаутаро Мартинес, еще один гол забил Ромелу Лукаку. У "Славии" с пенальти отличился Томаш Соучек.

"Барселона" набрала 11 очков в пяти матчах и лидирует в турнирной таблице группы F. За тур до конца предварительного раунда клуб из Каталонии стал недосягаем для "Боруссии", которая идет третьей (7 очков). "Интер" (7) располагается на второй строчке, опережая немецкий клуб по результатам личных встреч. "Славия" (2) располагается на четвертой строчке.

В заключительном туре "Барселона" на выезде встретится с "Интером". "Боруссия" на домашнем поле сыграет со "Славией". Обе встречи пройдут 10 декабря.