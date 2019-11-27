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Лига чемпионов

"Наполи" в гостях сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 1:1
Описание
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 28 ноября. Английский "Ливерпуль" со счетом 1:1 сыграл вничью с итальянским "Наполи" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе английской команды мяч забил Деян Ловрен (65-я минута), у гостей отличился Дрис Мертенс (21). Мертенс в последних 18 матчах в Лиге чемпионов забил 13 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа этот матч 100-м в еврокубках, помимо английской команды, он возглавлял немецкую "Боруссию" (Дортмунд). Для немецкого тренера эта ничья стала 23-й в еврокубках при 52 победах и 25 поражениях.

"Ливерпуль" 30 официальных матчей не проигрывает на своем стадионе. В последний раз он уступил дома 26 сентября 2018 в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Челси" (1:2).

В другом матче группы Е австрийский "Зальцбург" в гостевом матче разгромил бельгийский "Генк" со счетом 4:1. В составе "Зальцбурга" голы забили замбиец Патсон Дака, японец Такуми Минамино, Хван Хи Чхан из Южной Кореи и норвежец Эрлинг Холанд. Дака стал первым футболистом из Замбии, который отличился в матчах Лиги чемпионов. 19-летний Холанд стал первым игроком моложе 20 лет, который забил в пяти матчах подряд в Лиге чемпионов.

В турнирной таблице группы "Ливерпуль" лидирует, набрав 10 очков, на втором месте идет "Наполи" (9), на третьем - "Зальцбург" (7), замыкает таблицу "Генк" (1). В заключительном туре "Наполи" примет "Генк", а "Зальцбург" - "Ливерпуль", оба матча пройдут 10 декабря.

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