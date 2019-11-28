Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Флориду" в матче НХЛ

В составе победителей голами отметились капитан команды Александр Овечкин (18-я минута), Рихард Паник (40), Ларс Эллер (46) и Брендан Лайпсик (52). Российский нападающий Евгений Кузнецов отдал результативную передачу в эпизоде с голом Овечкина. Защитник Дмитрий Орлов очков во встрече не набрал.

У проигравших шайбы забросили Бретт Коннолли (32), Майк Хоффман (40) и Винсент Трочек (56). Российский нападающий команды Евгений Дадонов не отметился результативными действиями. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 16 бросков по воротам.

Лучшим игроком матча стал вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби (37 сейвов). Второй звездой был признан Лайпсик. Третье место в этом списке занял Трочек.

"Вашингтон" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 39 очков в 26 матчах. "Флорида" располагается на седьмой строчке, имея в активе 29 баллов после 25 игр. Следующую встречу столичный клуб проведет в ночь на 30 ноября дома против "Тампы". "Флорида" днем примет "Нэшвилл".

В другом матче дня "Филадельфия" на выезде победила "Коламбус" со счетом 3:2. Защитник гостей Иван Проворов отметился одной результативной передачей. Также "Калгари" взял верх над "Баффало" в овертайме гостевой встречи - 3:2. "Бостон" на выезде обыграл "Оттаву" со счетом 2:1.