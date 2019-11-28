Малкин набрал пять очков в матче НХЛ между "Питтсбургом" и "Ванкувером"

ТАСС, 28 ноября. "Питтсбург" одержал победу над "Ванкувером" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 8:6.
В составе победителей отличились Джейк Гюнцель (3-я и 42-я минуты), Брайан Раст (13), Доминик Кахун (47), Евгений Малкин (48, 60), Зак Астон-Риз (51) и Крис Летанг (57). Малкин также отметился тремя результативными передачами.
У гостей шайбы забросили Джей Ти Миллер (17, 43), Элиас Петтерссон (28), Джейк Виртанен (39) и Адам Годетт (40, 44). Российский нападающий Николай Голдобин очков во встрече не набрал. Лучшим игроком матча стал Малкин (2 гола + 3 передачи). Второй звездой был признан Гюнцель (2+2), третьей - Миллер (2+0).
Малкин восьмой раз в карьере набрал пять очков за матч. Впервые это случилось в 2007 году, когда российский нападающий отдал пять результативных передач в игре с "Торонто" (8:2). Последний раз подобной результативностью он отмечался 20 марта 2012 года в матче против "Виннипега" (8:4), записав себе в актив два гола и три ассиста. Также Малкин стал первым за два года хоккеистом "Питтсбурга", которому покорилось это достижение, в 2017 году пять очков во встрече набирал Фил Кессел.
This one tasted like victory and pecan pie.— Pittsburgh Penguins (@penguins) November 28, 2019
The perfect way to start the holiday. pic.twitter.com/0FAq3eQoy3
"Питтсбург" занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 32 очка в 25 матчах. "Ванкувер" идет восьмым на Западе, имея 28 очков после 26 встречи. В следующем матче "Питтсбург" сыграет на выезде с "Коламбусом" 30 ноября. "Ванкувер" днем позже встретится в гостях с "Эдмонтоном".
В другом матче игрового дня "Торонто" на выезде разгромил "Детройт" со счетом 6:0. Российский нападающий гостей Илья Михеев сделал две результативные передачи. Теперь на его счету 16 (4+12) очков в текущем сезоне. Также "Вегас" в овертайме гостевого матча против "Нэшвилла" одержал победу со счетом 4:3.