Малкин набрал пять очков в матче НХЛ между "Питтсбургом" и "Ванкувером"

ТАСС, 28 ноября. "Питтсбург" одержал победу над "Ванкувером" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 8:6.

В составе победителей отличились Джейк Гюнцель (3-я и 42-я минуты), Брайан Раст (13), Доминик Кахун (47), Евгений Малкин (48, 60), Зак Астон-Риз (51) и Крис Летанг (57). Малкин также отметился тремя результативными передачами.

У гостей шайбы забросили Джей Ти Миллер (17, 43), Элиас Петтерссон (28), Джейк Виртанен (39) и Адам Годетт (40, 44). Российский нападающий Николай Голдобин очков во встрече не набрал. Лучшим игроком матча стал Малкин (2 гола + 3 передачи). Второй звездой был признан Гюнцель (2+2), третьей - Миллер (2+0).

Малкин восьмой раз в карьере набрал пять очков за матч. Впервые это случилось в 2007 году, когда российский нападающий отдал пять результативных передач в игре с "Торонто" (8:2). Последний раз подобной результативностью он отмечался 20 марта 2012 года в матче против "Виннипега" (8:4), записав себе в актив два гола и три ассиста. Также Малкин стал первым за два года хоккеистом "Питтсбурга", которому покорилось это достижение, в 2017 году пять очков во встрече набирал Фил Кессел.