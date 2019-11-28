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НХЛ

Три очка Кучерова не спасли "Тампу" от поражения в матче НХЛ против "Сент-Луиса"

Встреча завершилась со счетом 3:4
Никита Кучеров AP Photo/Nick Wass
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 28 ноября. "Тампа-Бэй" уступила дома "Сент-Луису" со счетом 3:4 во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Три очка в матче набрал нападающий хозяев Никита Кучеров.

В составе победителей отличились Кучеров (24-я минута), Энтони Сирелли (32) и Брэйден Пойнт (55). Защитник Михаил Сергачев очков во встрече не набрал. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 бросков по воротам.

У проигравших голами отметились Оскар Сундквист (26, 29), Закари Санфорд (49) и Брэйден Шенн (52). Форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев сделал три результативные передачи, поучаствовав в заброшенных шайбах Сундквиста и Санфорда. Лучшим игроком встречи стал Сундквист. Второй звездой был признан Сирелли, третьей - Барбашев.

"Тампа" идет на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 26 очков после 22 матчей. "Сент-Луис" располагается на первой строчке Запада, набрав 36 очков в 26 встречах. В следующем матче "Тампа" на выезде встретится с "Вашингтоном", а "Сент-Луис" сыграет в гостях "Далласом". Обе встречи пройдут 30 ноября.

В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" дома победил "Каролину" со счетом 3:2. Форвард хозяев Артемий Панарин сделал две результативные передачи. Нападающий гостей Андрей Свечников отметился одним ассистом.

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