Джеймс стал четвертым игроком в истории НБА, набравшим 33 тыс. очков за карьеру

Форвард гостей Леброн Джеймс оформил дабл-дабл (29 очков + 11 передач) в матче и стал четвертым баскетболистом в истории лиги, сумевшим преодолеть рубеж в 33 тыс. очков за карьеру, теперь в активе 34-летнего игрока 33008 очков. Лидирует по этому показателю Карим Абдул-Джаббар (38387), второе место занимает Карл Мэлоун (36928), третье - Коби Брайант (33643). Самым результативным игроком встречи стал центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис, который набрал 41 очко, он стал первым игроком в истории лиги, сумевшим набрать 40 и более очков в своем первом матче против бывшего клуба. У "Нью-Орлеана" дабл-даблом отметились Джру Холидэй (29 очков + 12 передач) и Брэндон Ингрэм (23 очка + 10 подборов).

Джеймс является трехкратным чемпионом НБА (дважды в составе "Майами" и один раз вместе с "Кливлендом"), во всех победных финальных сериях Джеймс признавался самым ценным игроком. Американец четырежды был выбран самым ценным игроком регулярного сезона, 15 раз участвовал в Матче звезд НБА, 12 раз попадал в команду сезона. В составе сборной США Джеймс стал двукратным победителем Олимпийских игр.

"Лейкерс" лидируют в турнирной таблице Западной конференции, одержав 16 побед и потерпев два поражения. Команда из Лос-Анджелеса победила в девятый раз подряд. "Нью-Орлеан" располагается на 12-м месте в Западной конференции, клуб шесть раз победил и 12 раз проиграл в текущем сезоне. В следующем матче "Лейкерс" примут "Вашингтон" 30 ноября, в тот же день "Нью-Орлеан" на выезде сыграет с "Оклахомой".

В других матчах дня "Бостон" на своей площадке обыграл "Бруклин" (121:110), "Индиана" дома победила "Юту" (121:102), "Орландо" на выезде переиграл "Кливленд" (116:104), "Филадельфия" дома победила "Сакраменто" (97:91), "Шарлотт" на своем паркете оказался сильнее "Детройта" (102:101), "Торонто" дома обыграл "Нью-Йорк" (126:98), "Лос-Анджелес Клипперс" на выезде выиграл у "Мемфиса" (121:119), "Милуоки" дома обыграл "Атланту" (111:102), "Хьюстон" в родных стенах оказался сильнее "Майами" (117:108), "Миннесота" в гостях обыграла "Сан-Антонио" (113:101), "Вашингтон" на выезде победил "Финикс" (140:132), "Портленд" дома переиграл "Оклахому" (136:119), "Голден Стэйт" дома победил "Чикаго" (104:90).